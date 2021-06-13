الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

الصحة المصرية تحسم جدل تطعيم الحوامل والأطفال باللقاح المضاد لكورونا

مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

خيبة أمل في الجزائر مع أول انتخابات تشريعية بعد بوتفليقة

بيان هام صادر عن حماية المستهلك

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع كتلة حارة

انتهاء التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية

التربية : ندرس مسودة البروتوكول الصحي للدوام الوجاهي

ستيني يعاني المرض والفقر والجوع ومناشدة لأهل الخير

الجيش يفتح باب التجنيد اعتبارا من الأحد القادم

مدينة صينية تنشر طائرات بدون طيار لإبقاء الناس داخل منازلهم

عاجل

مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

الأحد، 13-06-2021 12:15 م

صياد امريكي ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن ابتلعه حوت

download


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن صياداً لجراد البحر نجا بأعجوبة، بعد سقوطه بالقرب من سواحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية، في فم حوت أحدب الذي بصق الصياد فيما بعد.

ونقلت صحيفة "Cape Cod Times" عن الصياد مايكل باكارد (56 عاما) الذي سقط في فم الحوت: "فجأة شعرت بهزة قوية للغاية، والشيء التالي الذي لاحظته هو الظلام الكامل.. وشعرت بأنني أتحرك، وأن الحوت كان يضغط على عضلات فمه".

وقال الرجل أيضا أنه كان يعتقد بأنه أصبح ضحية للقرش، لكن فهم فيما بعد، وذلك بسبب عدم وجود الأسنان في الفم، أنه كان داخل الحوت، وأضاف أنه كان يفكر أثناء وجوده في حلق الحيوان في الموت ويتذكر أبنائه.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم نقل باكارد إلى المستشفى بعد الحادث، وسجل الأطباء تلف الأنسجة الرخوة لدى الرجل، ولم يجدوا أي إصابات خطيرة أو كسورا، وسمحوا له بالعودة إلى المنزل.

وأشار العلماء إلى أن الحوادث المماثلة نادرة للغاية، ولا تشكل الحيتان الحدباء عادة أي خطر على البشر، ويمكن أن تبتلع الناس عن طريق الصدفة لا غير.

اضافة اعلان
 

المصدر - شبكة راية الإعلامية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
س

روبوت لتوزيع مياه زمزم في الحرمين الشريفين

العنكبوت-الأحمر-القاتل

رعب في دبي بعد وصول الكائن القاتل من استراليا

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

امرأة صينية تدخل موسوعة غينيس بأطول رموش في العالم - صورة

119451-1623522828

شاهد .. ملكة بريطانيا تستخدم سيف ضخم لتقطيع ' الكيكة '

CBrku35ue1FEpVNUqNOBUSqk7O8PzRoogMdEAZKx

روسي يقيد شخصاً خارج هيكل مروحيته ويحلق به في السماء .. شاهد

نهر في الصين

الصين .. القوا طفلاً في المياه سعياً للربح المادي وتحقيق مشاهدات على فيسبوك (فيديو)