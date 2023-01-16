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الإثنين، 16-01-2023 10:21 ص

صياد يستخرج كيساً يحتوي رفات بشرية من قناة مائية في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - استخرج صياد كيسا يحتوي على أجزاء بشرية من قناة ارنتست-أوجست في مدينة هامبورغ الساحلية بشمال ألمانيا.

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، لا يزال الغواصون يبحثون عن مزيد من الرفات في المياه.

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كان الصياد قد أبلغ الشرطة عما عثر عليه عند حوالي الساعة 11 صباحا (10:00 بتوقيت غرينتش). ولا تزال العملية جارية، منذ لك الحين.


ولا يزال من غير الواضح معرفة ما إذا كانت الرفات تخص شخصا واحدا أو أكثر. ولم يتوفر مزيد من المعلومات حتى مساء أمس الأحد.


ويجري رجال مكافحة جرائم القتل تحقيقا في الحادث.

 

 

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