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الجمعة، 30-09-2022 04:15 م

صيني ينقذ طفلا قبل السقوط من الطابق السابع - فيديو

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الوكيل الإخباري - تمكن شاب صيني من التسلق عبر الجدران وإنقاذ طفل رضيع قبل سقوطه من الطابق السابع، في مقطع فيديو حبس أنفاس متابعيه.

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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، الشاب وهو يتمكن من الوصول إلى النافذة التي تعلق بها الطفل، وإنقاذه من السقوط في اللحظات الأخيرة.

 

ووقعت الحادثة المثيرة في مدينة فوشان الصينية، بحسب موقع TMZ الأمريكي.


كما أظهر الفيديو الشاب وهو يمشي بهدوء بين الشرفات متحكماً في ضبط توازنه حتى وصل للطفل، وقام بالإمساك به، كي يتمكن شخص داخل الشقة من تلقفه من بين القضبان الحديدية التي أحاطت بالنافذة.


ونال تصرف الشاب إعجاباً واسعاً في الصين، ولقبه نشطاء وسائل التواصل بـ"الرجل العنكبوت" وتم تكريمه من إدارة المدينة.

 


العين الإخبارية


 




 

 


 

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