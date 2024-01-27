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السبت، 27-01-2024 09:07 ص

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .. النهر الدموي الغريب يرعب البريطانيين - صورة

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الوكيل الإخباري - أطلق مجلس مدينة برمنغهام البريطانية تحقيقا في ظاهرة تكشفت بمجرى أحد الأنهار .

تحول لون المياه في أحد الأنهار بمدينة برمنغهام البريطانية إلى اللون الأحمر الدموي.

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واكتشف أحد الأشخاص مجرى ملطخا بالدماء في بيري كومون ميدوز. ومنذ ذلك الحين أطلق مجلس مدينة برمنغهام تحقيقا في هذه الظاهرة غير العادية".


ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة على موقع "إكس"، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين السكان.

 

وعلق المستشار في المدينة ديفيد باركر: "ماذا بحق الجحيم هو هذا؟"
وحتى الآن لم تتمكن السلطات والشرطة في بريطانيا بعد من تحديد أسباب هذه الظاهرة .

 

 

 

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