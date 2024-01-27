ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .. النهر الدموي الغريب يرعب البريطانيين - صورة

الوكيل الإخباري - أطلق مجلس مدينة برمنغهام البريطانية تحقيقا في ظاهرة تكشفت بمجرى أحد الأنهار .



تحول لون المياه في أحد الأنهار بمدينة برمنغهام البريطانية إلى اللون الأحمر الدموي.

اضافة اعلان



واكتشف أحد الأشخاص مجرى ملطخا بالدماء في بيري كومون ميدوز. ومنذ ذلك الحين أطلق مجلس مدينة برمنغهام تحقيقا في هذه الظاهرة غير العادية".



ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة على موقع "إكس"، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين السكان.

وعلق المستشار في المدينة ديفيد باركر: "ماذا بحق الجحيم هو هذا؟"

وحتى الآن لم تتمكن السلطات والشرطة في بريطانيا بعد من تحديد أسباب هذه الظاهرة .

I have been made aware of the strange happening in Perry Common Meadows and I am having it investigated pic.twitter.com/W7ghQEy7MV January 24, 2024

العربية