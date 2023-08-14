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الإثنين، 14-08-2023 02:28 م

طائرة أمريكية تهبط 15 ألف قدم خلال 3 دقائق.. ركاب يعيشون لحظات مرعبة

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الوكيل الإخباري - عاش ركاب إحدى رحلات الخطوط الأمريكية لحظات مرعبة، أثناء توجه الطائرة من واشنطن إلى غينسفيل بولاية فلوريدا.

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وفوجئ الركاب بإنزال أقنعة الأكسجين، وطُلب منهم ارتداؤها على وجه السرعة، دون أن يعلم المسافرون حقيقة ما يجري.

 

وكشف أحد الركاب، بحسب ما نقلته "CNN" عنه، أنه استمع لصوت طرقعة في الجزء الخلفي من الطائرة، بخلاف شم رائحة دخان.

 

وعلى نحو مفاجئ، هبطت الطائرة في الجو لمسافة 15 ألف قدم في غضون 3 دقائق فقط، بعدما كانت تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم.


في وقت لاحق، أوضحت الخطوط الأمريكية أن هذه الرحلة أدارتها شركة طيران بيدمونت التابعة لها.


وذكرت الشركة أن قائد الطائرة علم بوجود مشكلة في الضغط، حتى هبط بسرعة على ارتفاع منخفض.

 

العين الإخبارية

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