الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

العمل: تشغيل الشباب يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

السير لـ برنامج الوكيل : سقوط حمولة شاحنة في عمان ونتعامل مع الحادث - شاهد

وفاة الداعية الطبيب عبد الحميد القضاة

الأوقاف لـ برنامج الوكيل : لا يوجد قرار سعودي بشأن السفر برا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

صحة إربد : إصلاح الجهاز المعطل في مستشفى الأميرة بسمة

شروط للسفر بالمركبات الخاصة الى سوريا

هبوط أسعار النفط عالميا

طالب أردني في الجزائر يناشد التعليم العالي

أمن الدولة تصدر حكمها بقضية الدخان اليوم

الأربعاء، 29-09-2021 09:59 ص

طائر نورس ينقذ سائقاً مسرعاً من مخالفة رادار في فرنسا

11074


الوكيل الإخباري - انقذ طائر نورس سائقا مسرعا من غرامة في بلدة ساحلية في منطقة نورماندي شمال غربي فرنسا.

وكتبت الشرطة عبر موقع تويتر عن الحادث غير العادي في قرية جريغ أمس الثلاثاء "هناك طريقتان لتجنب التقاط الرادار لصورتك (بكاميرا مراقبة السرعة). إما أن تلتزم بحد السرعة أو أن تكون محظوظا".

اضافة اعلان


وأرفقت الشرطة بالتغريدة صورة لكاميرا مراقبة السرعة تظهر طائر النورس يحلق أمام الكاميرا فيما حجب جناحه رؤية لوحة أرقام السيارة المسرعة.


ونصح الضباط "نفضل أن نوصي برفع قدمك عن دواسة البنزين".

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6152dd734236041ae16fb0cc

الإمارات.. موظف يتحصل على 240 ألف دولار من داخل السجن

Elephants_6

قطيع فيلة يهاجم مجموعة سياحية في حديقة كروجر الأفريقية - فيديو

space-generic-2

من الفضاء.. صورة تحبس الأنفاس للشفق القطبي

i_534588

سنغافورة.. سجن خادمة أعدت الشاي بماء جلبته من المرحاض

Regan.Mh1

الافراج عن جون هينكلي الذي أطلق النار على رئيس أميركي سابق

600x338_cmsv2_b1fe4941-04c2-582a-a53c-f87dc282fc7c-6105466

شاهد ...فنان ألماني يصنع فسيفساء ضخمة من الحبوب لأنغيلا ميركل