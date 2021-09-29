طائر نورس ينقذ سائقاً مسرعاً من مخالفة رادار في فرنسا

الوكيل الإخباري - انقذ طائر نورس سائقا مسرعا من غرامة في بلدة ساحلية في منطقة نورماندي شمال غربي فرنسا.



وكتبت الشرطة عبر موقع تويتر عن الحادث غير العادي في قرية جريغ أمس الثلاثاء "هناك طريقتان لتجنب التقاط الرادار لصورتك (بكاميرا مراقبة السرعة). إما أن تلتزم بحد السرعة أو أن تكون محظوظا".

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وأرفقت الشرطة بالتغريدة صورة لكاميرا مراقبة السرعة تظهر طائر النورس يحلق أمام الكاميرا فيما حجب جناحه رؤية لوحة أرقام السيارة المسرعة.



ونصح الضباط "نفضل أن نوصي برفع قدمك عن دواسة البنزين".

المصدر - البيان