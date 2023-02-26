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الأحد، 26-02-2023 01:57 م

طالب ينهال على معلمته بالضرب بسبب نهيه عن اللعب خلال الدرس في فلوريدا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو من مدرسة "ماتانزاس" بولاية فلوريدا، اعتداء طالب بالضرب المبرح على معلمته، بحجة مصادرتها لعبة "نينتندو سويتش" الخاصة به أثناء الدرس.

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وقع الحادث يوم الثلاثاء الـ 21 من فبراير، في مدرسة ماتانزاس الثانوية بمدينة بالم كوست بولاية فلوريدا، حيث هاجم أحد الطلاب البالغ 17 عاما، معلمته بالضرب والركلات، حتى فقدت الوعي، وأصابها بجراح خطيرة، بحجة مصادرتها لعبة "نينتندو سويتش" الخاصة به أثناء الدرس.

 

وأفادت شرطة المدينة في بيانها، بأن طواقمها ألقت القبض على الطالب، بتهمة إلحاق ضرر جسدي كبير بالمعلمة، وتم نقله إلى سجن الأحداث.


وأضافت الشرطة، أن الطالب برر اعتداءه على المعلمة، باستيائه من مصادرتها للعبته، وهدد بأنه سيضربها مرة أخرى إن قامت بمصادرة لعبة "نينتندو سويتش" خاصته، كما هدد "بقتلها حال خروجه من الحجز".


ويظهر مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، قيام الشاب الذي يبلغ وزنة 122 كغم بدفع المعلمة، وانهياله عليها بالركل والضرب على ظهرها ورأسها، وتطلب إبعاده عنها كادرا كاملا من موظفي المدرسة، وتم نقل المعلمة إلى المشفى لتلقي العلاج.


روسيا اليوم 

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