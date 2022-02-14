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الإثنين، 14-02-2022 11:28 ص

طرد امرأة من رحلة طيران أمريكية لـ سبب غريب

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الوكيل الإخباري - في واقعة طريفة، تعرضت امرأة بريطانية شابة للطرد من رحلة جوية تابعة لخطوط شركة طيران “أمريكان”، بسبب ‏حساسيتها من الجوز.‏

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وقالت المسافرة، صوفي درابر، التي تبلغ من العمر 26 عاما، في سلسلة من التغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر” إنها أبلغت عند بوابة الصعود للطائرة، والتي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن حالتها الصحية.

وتابعت أن رئيس طاقم الطائرة أبلغها أن الشركة “ملتزمة تعاقديا بتقديم المكسرات المختلطة الساخنة في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال”.

 

لكن قرر طاقم الطائرة طرد صوفي درابر وصديقها من الطائرة قبل إقلاعها في الجو.

 

وعلى الرغم من أن صوفي درابر حجزت مقعدا لها في الدرجة الاقتصادية في الطائرة، فقد أوضحت لطاقمها أن ذلك لن يحميها من خطر استنشاق مسببات الحساسية المحمولة بالهواء.

 

وردت شركة طيران “أمريكان” على شكوى صوفي درابر أنها تأسف عن إحباطها لها وشريكها في السفر خلال الرحلة المعنية، وأن فريقها تواصل معهما وسماع المزيد من تجربتهما، وأنها عرضت عليهما استرداد رسوم حقائبهما كتعويض.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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