طرق ذكية لاستخدام ورق الألمنيوم في أداء مهام المنزل

الوكيل الإخباري - لورق الألمنيوم (أو الفويل) استخدامات بالجملة في المنزل، بعضها ليس شائعًا.

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استخدامات ورق الألمنيوم في منزلك





1 - تنظيف الشواية: تُستخدم رزمة من رقائق الألمنيوم في تنظيف شبكات الشواية. يلي ذلك، الدعك بوساطة فوطة مُبلّلة بالماء، ومُثبتة بملقط، إذا كانت الشواية ساخنة.



2 - نقل قطع الأثاث ذات الأوزان الثقيلة: لتسهيل تحريك قطع الأثاث، يوضع ورق الألمنيوم أسفل القوائم، ما يسمح بانزلاق القطع ونقلها من مكان لآخر.



3 - شحذ المقصات: إذا كان المقص لا يقوم بوظيفته على الوجه الأمثل، يُفيد قص ورق الألمنيوم بوساطته لغرض الشحذ. في هذا الإطار، تُطوى ورقة الألمنيوم مع إعداد طبقات عدة منها، فيستخدم المقص في قصها.

4 - تسهيل مهمّة كي الملابس: يصحّ تغليف لوح الكي بورق الألمنيوم لتسريع عملية الكي، إذ يعكس الألمنيوم الحرارة مرة أخرى، مما يجعل الملابس المجعدة تصبح ناعمة.



الحفاظ على الأواني الفضّة والمرايا

من استخدامات ورق الألمنيوم أيضًا، الحفاظ على الأواني الفضّة عند تخزينها. في هذا الإطار، تُغلّف كل آنية، بعد التنظيف والتجفيف، بالألمنيوم، بإحكام، مع التأكد من إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء.

للألمنيوم دور أيضًا في إخفاء أي عيوب صغيرة بسهولة على السطح العاكس للمرآة، وذلك عن طريق رقاقة صغيرة من الألمنيوم على الجهة الخلفية من الزجاج، بصورة يكون الجانب اللمّاع للخارج. لتثبيت الرقاقة في مكانها، يُفيد استخدام الشريط اللاصق.

من جهة ثانية، يُفيد التكرار أن ورق الألمنيوم مُناسب لتنظيف المجوهرات؛ في هذا الإطار، تُبطّن دواخل وعاء صغير بورق الألمنيوم، مع صب الماء الساخن حتّى ملء الجزء الأكبر منه. ثمّ، تُضاف ملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل الخالي من المبيض (وليس السائل). تُغمر قطعة المجوهرات في المحلول فتنقع لمدة دقيقة واحدة، قبل الشطف جيدًا والتجفيف في الهواء.

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