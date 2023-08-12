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السبت، 12-08-2023 02:43 م

طريقة بسيطة لطرد البعوض المزعج ليلاً

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الوكيل الإخباري- هُنالك العديد من الطرق الفعّالة التي تطرد البعوض من المنازل وأخرى تقضي عليه نهائيّاً

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ومن هذه الطرق استخدام الزعتر حيث يُعتبر زيت الزعتر طارد حشرات قوي يحمي الأشخاص بشكلٍ خاص من البعوض الناقل لوباء الملاريا.

 

كما يُمكن استخدام أوراق الزعتر بمثابة طاردٍ فعّال من خلال حرق أوراق الزعتر في المكان حيث إن رائحتها المُنفّرة للبعوض تُشكل حاجزاً يوفّر حماية بنسبة 85% مدّة تتراوح بين 60-90 دقيقة في هذا المكان، إضافةً لإمكانيّة صُنع رذاذ الزعتر الحشري المنزلي باتّباع الطريقة الآتية:

 

- تُمزج 5 قطرات من زيت الزعتر مع 60 مل من الماء.

-يوضع المزيج السابق في زجاجة رذاذ، ويُخضّ جيّداً.

-قم برش البعوض بالمبيد السابق عند رؤيتها.

 

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