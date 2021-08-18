طريقة تنظيف رضاعات الاطفال

الوكيل الإخباري - أوصت الرابطة الألمانية لمستحضرات العناية بالجسم بتنظيف زجاجة الرضاعة من خلال وضعها في غسالة الصحون مع ضبط برنامج الغسل العادي على درجة حرارة لا تقل عن 45 درجة مئوية.





اضافة اعلان

وأضافت الرابطة أنه ينبغي استعمال منظف يحتوي على مواد تبييض لتنظيف زجاجة الرضاعة بشكل جيد بحيث يتم القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات.



ولهذا الغرض ينبغي استعمال المنظفات المحتوية على مواد تبييض على قاعدة أوكسجين، وغالبا ما تتوفر هذه المنظفات في صورة مسحوق أو قرص أما المنظفات، التي تتوفر في صورة جل أو سائل، فلا تحتوي على مواد تبييض.



وأشارت الرابطة إلى أنه لا يجوز وضع الماصة الخاصة بزجاجة الرضاعة في غسالة الصحون؛ نظرا لإمكانية تراكم بقايا اللبن أو المنظف عليها، ويسري ذلك أيضا على السكّاتة وحلقات القضم.



وينبغي تنظيف هذه الأجزاء بشكل يدوي بواسطة ماء صاف، ثم تعقيمها بواسطة بخار ماء ساخن أو ماء مغلي.

المصدر - العين الإخبارية