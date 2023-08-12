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السبت، 12-08-2023 04:43 م

طريقتان بسيطتان للتخلص من الحشرات الصغيرة في المطبخ

كيف-تتخلص-من-الحشرات-الصغيرة-في-المطبخ


الوكيل الإخباري- من الجدير بالذكر إلى أنّ هنالك العديد من الطُّرق التي يمكن من خلالها التّخلّص من الحشرات الطائرة الصّغيرة في المطبخ لكي يعود له بريقه من جديد .

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ونذكر من هذه الطرق ما يأتي:

 

استخدام الخل

 

يتم التخلّص من الحشرات الطائرة الصّغيرة في المطبخ بواسطة الخل عن طريق اتّباع الخطوات الأتية

 

خلط ِعدّة قطراتٍ من صابون الأطباق السائل مع عودٍ القرفة.

 

وضعِ خليط الصّابون مع القرفة في زجاجة رذاذ مملوءة بالخل.

 

رجِّ الزجاجة لأكثر من مرة بحيث يتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.

 

رشِ المحلول الموجود بالزّجاجة على الذباب مباشرةً، وبعد ذلك شطف المنطقة بالماء ومسحها بمنشفةٍ ورقيّةٍ.

 

استخدام زيت الليمون

يُعد استخدام زيت الليمون من إحدى طُرق التخلّص أيضاً من الحشراتِ الطائرةِ في المطبخ، ويتم استخدامه باتِّباع الخطوات الآتية:

 

خلطِ ملعقةٍ كبيرةٍ من زيت الليمون مع 400 مل من الماء تقريباً. وضعِ الخليط الناتج في زجاجة رذاذ، ورجِّ المكونات لتختلط مع بعضها البعض.

 

رشِ الخليط على الذباب أو أي حشرة بشكلٍ مباشر، أو على الأماكن التي يتجمّع بها الذباب، ومن الممكن ألّا تُقتل الحشرات الطائرة مُباشرةً؛ ولكنها تُصبح غير قادرةٍ على الطّيران، ويسهل التّعامل معها بسهولةٍ أكبر.

 

وبعد ذلك شطف المنطقة بالماء ومسحها بمنشفةٍ ورقيةٍ.

 

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