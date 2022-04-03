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الأحد، 03-04-2022 09:56 ص

طفل رضيع يحبو وحيدا وسط الشارع يثير غضبا في السعودية

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرضيع صغير يحبو في الشارع في مشهد أثار غضباً واستهجاناً واسعين بين عدد من السعوديين، حيث رصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع بالمملكة، الطفل  وهو يتسلل وحيداً من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع.

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فيما بدا أحد الأشخاص ينزل من سيارته، ويحمله حتى لا تدهسه إحدى السيارات وفق "العربية نت".


كما وثق الفيديو الذي انتشر بين السعوديين على تويتر، الشخص الذي حمل الرضيع  وهو يتجه لمنزل أسرته كي يعيده.

 

فيما عبر العديد من المغردين عن صدمتهم من خروج طفل بهذا العمر إلى الشارع دون علم أسرته، مؤكدين أن العائلة مسؤولة عن سلامة الصغير، وعن وجوب عدم فتح أبواب المنزل دون مراقبة.

 

 

البيان 

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