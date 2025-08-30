إعلام عبري: تقديرات عسكرية بنجاح عملية تصفية أبو عبيدة

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد بأنه تمت تصفية "أبو عبيدة".
