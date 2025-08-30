إعلام عبري: تقديرات عسكرية بنجاح عملية تصفية أبو عبيدة

11:26 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوم السبت، أن الغارة الجوية التي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال في غزة كانت محاولة إسرائيلية لتصفية الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة. اضافة اعلان





وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد بأنه تمت تصفية "أبو عبيدة".