الأحد 2025-08-31 01:29 ص
 

76 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة
غزة
 
الأحد، 31-08-2025 12:00 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 76 فلسطينيا وأصيب آخرون، بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر السبت.

اضافة اعلان

 

فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة في عدة أحياء أبرزها الزيتون والشيخ رضوان في مدينة غزة.

 
 
