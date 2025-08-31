76 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 76 فلسطينيا وأصيب آخرون، بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر السبت.

فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة في عدة أحياء أبرزها الزيتون والشيخ رضوان في مدينة غزة.