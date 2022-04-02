السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 08:56 ص

طفل يشل مدينة فرنسية بسلاح لعبة

police


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الفرنسية،يوم الخميس، إنه تم الاشتباه في تجول رجل مسلح ببندقية كلاشنيكوف في محطة قطار مدينة ليل شمالي البلاد، بحسب "مونت كالو".

وحسب "رويترز" أنه بعد اتخاذ الشرطة الإجراءات والتحقق من الأمر، تبين أنه كان إنذارا كاذبا.

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وأوضحت الشرطة أن كل ما في الأمر أن طفلا في السابعة من عمره كان يلهو بسلاح لعبة.


وأكدت الشرطة استئناف حركة القطارات بعد أن تسببت العملية الأمنية في إصابة وسط المدينة بالشلل لفترة بسيطة.


وكان رجل مسلح بسكين قد هاجم في الثاني من مارس الماضي، طلابا جامعيين في بلدة "لو مان" الفرنسية ما أدى إلى إصابة 4 على الأقل.


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