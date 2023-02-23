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الخميس، 23-02-2023 10:57 ص

طيار أمريكي يلتقط 'سيلفي' مع منطاد الصين

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الوكيل الإخباري - وثق طيار أمريكي حادثة المنطاد الصيني الذي أسقطته بلاده قبالة سواحل ساوث كارولينا، ملتقطاً صورة «سيلفي» معه.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن الصورة، موضحةً أن طيار طائرة تجسس أمريكية من طراز «يو 2» هو من قام بالتقاطها.

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وأشار تقرير إلى أن شبكة «سي إن إن» كانت قد نقلت عن مسؤولين أن أحد طياري مركبات «يو 2» التجسسية التقط صورة «سيلفي» مع المنطاد.


وانتشلت الولايات المتحدة الأمريكية أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت مرفقة بالمنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل فبراير.


وتنفي بكين الاتهامات بأنه منطاد تجسس، مؤكدةً أنه منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية، انحرف عن مساره بسبب الطقس، وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأمريكية.

 

BBC

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