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الخميس، 23-11-2023 01:37 م

طيار إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطيار إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيا عرف أنه على متن الطائرة، وقال له: "سنصلي إن شاء الله في الأقصى".

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ويظهر الطيار في الفيديو وهو يقول للراكب: "من أين أنت؟"، ليجيب: "من فلسطين"، ثم يعانقه ويقول له: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. أنا فداء لهم، اللهم أنصرهم في فلسطين وغزة... سنصلي إن شاء الله في الأقصى".

 

 

روسيا اليوم 

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