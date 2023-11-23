طيار إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيا - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطيار إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيا عرف أنه على متن الطائرة، وقال له: "سنصلي إن شاء الله في الأقصى".

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ويظهر الطيار في الفيديو وهو يقول للراكب: "من أين أنت؟"، ليجيب: "من فلسطين"، ثم يعانقه ويقول له: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. أنا فداء لهم، اللهم أنصرهم في فلسطين وغزة... سنصلي إن شاء الله في الأقصى".

روسيا اليوم