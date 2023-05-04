طيران السعودية تنشر فيديو 'أجمل هبوط في العالم'

الوكيل الإخباري - نشرت الخطوط الجوية السعودية مقطع فيديو لما وصفته بأنه "أجمل هبوط في العالم" لإحدى طائراتها.

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وأرفقت الخطوط السعودية الفيديو بتعليق: "نقدّر حرصكم على سلامتنا.. ونفخر بأجمل هبوط في العالم"، مستشهدة بوسم "اليوم العالمي للطيارين".

يذكر أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، كان قد أعلن في مارس الماضي عن تأسيس شركة "طيران الرياض"، التي ستساهم في تطوير قطاع النقل الجوي بالمملكة.





روسيا اليوم

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