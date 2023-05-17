ظاهرة غريبة للشمس في سماء صامطة بالسعودية -فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، ظاهرة غريبة للشمس في سماء صامطة منطقة جازان بالسعودية .
وأظهر الفيديو انعكاس أشعة الشمس على بلورات الماء المتجمدة في طبقات الجو العليا، في سماء جازان.
وحصد الفيديو تفاعل واسع وإعجاب رواد مواقع التواصل، مشيرين إلى أن أهلنا الأولين كانوا يستدلون بقرب حصول حالة مطرية عند ظهور هذه الظاهرة .
متداول :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 16, 2023
ظاهره غريبة للشمس في سماء صامطه منطقة جازان pic.twitter.com/ck91N1scm0
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