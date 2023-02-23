الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

الأراضي والمساحة: ارتفاع حجم التداول بسوق العقار 45% خلال كانون الثاني الماضي

المفوضية الأوروبية تحظر على موظفيها استخدام تيك توك

الخصاونة يوجه إلى الإسراع بإنجاز مشروع الحديقة البيئية في الزرقاء

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الثقافة

الأردن يسلم محكوم بالإعدام لمصر بعد تلقي الانتربول طلبا بذلك

صالات الافراح تشهد تراجعاً كبيراً بحجوزات الخطوبة والزواج

التربية تكشف طريقة احتساب العلامات لطلبة توجيهي 2004

بوتين يهنئ قدامى المحاربين والمشاركين في العملية الخاصة

هل اصطفاف الكواكب السيارة له علاقة بالزلازل؟ مجاهد يوضح

التضخم في أوروبا يخرج عن السيطرة

الخميس، 23-02-2023 01:26 م

ظن مساعده أنه يمازحه.. وفاة طيار بنوبة قلبية على متن طائرة بإنجلترا!

232700


الوكيل الإخباري - توفي مدرّب طيران على متن طائرة بعد تعرّضه لأزمة قلبيّة، ولكن اعتقد مساعده أنّه كان يمازحه فحسب، ولم يدرك أنّ الأمر حقيقي إلا بعد هبوطه على المدرّج مع مدرّبه المنهار على كتفه.

ووفقًا لتقرير السّلامة المنشور حديثًا عن الحادث، اعتقد الطّيار أن المدرّب كان يتظاهر بالنّوم أثناء تحليقهما بالقرب من مطار "بلاكبول" في لانكشاير بإنكلترا بتاريخ 29 حزيران من عام 2022.

اضافة اعلان

 

وبعد الإقلاع بوقتٍ قصير، تراجع رأس المدرّب إلى الوراء.

ونظرًا لمعرفة الطّيارين ببعضهما البعض جيدًا، أشار التقرير إلى اعتقاد مساعد الطّيار أنّ رفيقه كان "يتظاهر بأخذ قيلولة فحسب".

وعندما استدارت الطّائرة، انزلق المدرّب واستقر رأسه على كتف مساعد الطّيار، ولكن في هذه المرحلة، كان الطيار لا يزال يعتقد أنّه يتعرّض للخداع.

وبعد الهبوط بأمان وبقاء المدرّب مستلقيًا على كتفه من دون استجابة، أدرك الطّيار وجود خطب ما، وقام بتنبيه عمّال خدمات الطّوارئ بالمطار، ولكنّهم لم يتمكنوا من إنعاشه.

وقيل إن المدرّب، الذي تمتّع بخبرة في الطّيران بلغت حوالي 9 آلاف ساعة، كان في حالة معنويّة جيّدة قبل رحلته الأخيرة.

وأفاد تقرير "AAIB" أنّ الأشخاص الذين تحدثوا إليه صباح يوم الحادث قالوا إنّه "كان بحالته الطبيعيّة المبتهجة، مع عدم وجود مؤشّرات لشعوره بتوعك صحي".

وأضاف التقرير: "قال الأشخاص الثلاثة الذين حلّقوا معه لحضور درس تجريبي قبل الحادث مباشرة إنّه بدا على ما يرام، ولم يحدث أي شيء غير طبيعي".

وراجع القسم الطبّي لهيئة الطّيران المدني في المملكة المتحدة الحادث والتّاريخ الطبّي للمدرّب، واستنتج أنّه "من الأدلة المُقدَّمة، من المحتمل أن يكون الفرد قد عانى من سكتة قلبيّة مع إقلاع الطّائرة".

وكان من المعروف معاناته من ارتفاع ضغط الدّم، ولكنّه كان ضمن الحدود التنظيميّة.

ورغم أنّ مساعد الطيّار كان مؤهلاً في هذه الحالة، مع تمكّنه من الهبوط بالطّائرة بأمان، إلا أنّه كان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة تمامًا،

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63f724bf4c59b7478c5568a4

طفلة سورية في إدلب تنتظر الوصول إلى الإمارات للعلاج بعد إصابتها جراء الزلزال - صور

1677063154_مصرية-تلبس-ملابس-الإعدام-ونجت-من-الإعدام-شنقاً-في-اللحظة

مصرية تلبس ملابس الإعدام .. ونجت من الإعدام شنقا في اللحظة الأخيرة

63f5be79491b0

مقابل 'آيفون1'... أميركية تحصل على 63 ألف دولار

dbbd4f8b-l-intro-1655317922

فيديو يثير الهلع في مصر.. ديدان تمرح في آيس كريم

image

طيار أمريكي يلتقط 'سيلفي' مع منطاد الصين

تعتعتعت

مشهد مؤثر لرجل يشاهد احتراق سيارته أمام عينيه بحسرة في السعودية

أخبار متعلقة
7ع7ع7ع

بسبب كلبها.. تمساح يقتل امرأة في فلوريدا

1026451855_0_88_2917_1921_1920x0_80_0_0_3705bbad7fea9f30ad73a95f00b51baf

وفاة شيف تركي شهير تحت الأنقاض - صورة

تعتعتعت

الأب دخل لإنقاذ طفلته فانهار المنزل.. أسرة سورية تروي تفاصيل نجاتها - فيديو

Saudy-Dead

قصة مؤثرة لشخص مسن يزور قبر أمه منذ 39 عاما في السعودية- فيديو

Capture-14-768x458

هل توفى السوري الذي فقد 12 فردًا من عائلته في الزلزال؟ فيديو

1815288

بالفيديو.. سيول نيوزيلندا تداهم ركاب إحدى الحافلات