عالم أميركي تمكن من البقاء تحت الماء 100 يوم

الوكيل الإخباري - حطم العالم الأميركي جوزيف ديتوري الرقم القياسي العالمي للعيش أطول مدة تحت الماء بدون تخفيض الضغط على جسم الإنسان؛ حيث تمكن من البقاء 100 يوم.



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وكان الرقم القياسي السابق للبقاء أطول مدة تحت الماء تحت ضغط عال ومستمر على الجسم 73 يوما وساعتين و34 دقيقة بحوزة الباحثين بروس كانتريل وجيسيكا فاين من ولاية تينسي سجلاه عام 2014.

ووثق ديتوري عبر حسابه على إنستغرام لحظاته الأولى خارج الغرفة التي قضى بها التجربة، حيث ظهر بينما يحتفي به أصدقاؤه، موثقين الرقم المميز الذي حققه بعد إتمام التجربة التي يعولون عليها في الوصول لبعض النتائج العلمية.



وكتب ديتوري في منشوره "لقد غيرتني هذه التجربة بشكل جوهري، وأملي الأكبر هو أنني قد ألهمت جيلا جديدا من المستكشفين والباحثين لتجاوز كل الحدود".

وبدأ البروفيسور ديتوري، المعروف باسم دكتور "أعماق البحار" (Dr. Deep Sea)، مغامرته في بداية آذار الماضي في غرفة مساحتها 9.2 أمتار تقريبا، وعلى عمق 6.7 أمتار تقريبا بفندق "جولز أندرسي لودج" (Jules Undersea Lodge) شمالي فلوريدا، وهو الفندق الوحيد في الولايات المتحدة الذي يقع تحت سطح البحر.

ويبني ديتوري نظريته على استنتاجات توصلت إليها دراسة تفيد بأن الخلايا الجذعية المعرضة لضغط متزايد قد تضاعفت في العدد في غضون 5 أيام، الأمر الذي يشير إلى أن الضغط المتزايد يمكن أن يساعد البشر على إطالة أعمارهم والوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

لبنان 24

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