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الأحد، 09-05-2021 10:30 ص

عرض أكبر ألماسة روسية للبيع بـ20 مليون دولار

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الوكيل الإخباري- عرضت دار مزادات كريستيز للبيع هذا الشهر أكبر ألماسة روسية على الإطلاق وزنها 100.94 قيراط تحمل اسم “ألروسا سبكتاكل”.

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ومن المتوقع أن تسجل الألماسة ما بين 12 و18 مليون فرنك سويسري “19.96 مليون دولار” خلال عرضها في المزاد المقرر يوم 12 مايو.


وقالت ماري-سيسل سيسامولو، الخبيرة بقسم المجوهرات في دار المزادات: “هذه الألماسة الرائعة التي تزن 100 قيراط كانت تسمى ألماسة “سيرجي دياجهليف” الخام واستخرجت في عام 2016″.


والألماسة واحدة من 144 قطعة ثمينة تعرضها الدار للبيع منها خواتم وأقراط من الألماس والياقوت.

 

المصدر:قناةالعالم

 




 

 


 

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