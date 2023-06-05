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الإثنين، 05-06-2023 11:38 ص

عرض سيجار دخنه تشرشل للبيع بمزاد علني في انجلترا

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الوكيل الإخباري - عثر على سيجار دخنه رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل منذ ما يقرب من 80 عاما في وعاء زجاجي ومن المقرر بيعه في مزاد في سعر يتراوح بين 600 جنيه إسترليني و900 جنيه إسترليني.

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وحسب موقع itv news البريطاني تشرشل أعطى سيجارا نصف مدخن للقنصل البريطاني العام في العاصمة المغربية الرباط، بين عامي 1943 و1945، هيو ستونهوير بيرد، بعد حفل عشاء استضافه على شرفه.


وقالت عائلة القنصل إن الأخير احتفظ بالسيجار في وعاء زجاجي وأبقاه بحوزته حتى وفاته في عام 1973 عن عمر يناهز 81 عاما.


وهذا العام قرر أقاربه أن الوقت قد حان لبيع القطعة التذكارية بعد 50 عاما من الاعتناء بها، وسوف يتم طرحها للبيع في مزاد Hansons Auctioneers ومقره ديربيشاير.


وقالت حفيدة هيو: "كان أجدادي من عشاق تشرشل الرائعين. لقد أبقوا السيجار معروضا مع صورة وشخصية وينستون، والتي ستعرض أيضا للبيع في المزاد"، مضيفة: "وُلد جدي في تونبريدج ويلز، عام 1891. عمل في وزارة الخارجية، وأثناء وجوده في الرباط أثناء الحرب العالمية الثانية، استضاف تشرشل. وأقيم حفل عشاء على شرف رئيس الوزراء وأهدى جدي سيجارا نصف مدخن في نهاية الحفل".


وقال تشارلز هانسون، مالك Hansons Auctioneers "هذه قطعة تذكارية مرتبطة بأحد أشهر رؤساء وزراء بريطانيا والحرب العالمية الثانية".


واشتهر تشرشل بحبه للسيجار وكان يقدمها أحيانا كهدايا لمن ساعدوه بأي شكل من الأشكال.

 

روسيا اليوم 

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