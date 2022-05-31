الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ليمون مستورد حلو المذاق في السوق المحلي وتساؤلات عن نتائج الفحص المخبري

بعد طول انتظار .. أردنيون يتفاعلون مع انتهاء أيار

الملكية الأردنية تحتاج 275 مليون دينار لإعادة هيكلة رأسمالها وعجزها النقدي

السعودية تعلن عن فتح قضايا جنائية بحق موظفين في وزارات حكومية

الصين: فحص طبي للمسافرين الوافدين منعا لانتقال جدري القرود

البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

القواسمي : ضعف في الطلب على الألبسة والأحذية

إصابة متسلل وضبط آخرين بحوزتهم أسلحة بالمنطقة العسكرية الشمالية

الضمان: صرف بدل التعطل اعتباراً من بداية الشهر المقبل

الثلاثاء، 31-05-2022 12:15 م

على غير العادة .. نوع من الايس كريم لعلاج الصداع ! -صورة

9359736-1590552650


الوكيل الإخباري-أفاد منشور على موقع «فيسبوك» أخيراً، عن ابتكار شركة في هولندا لآيس كريم «مثلجات» مع دواء مركب هو الباراسيتامول (500 ميلغرام) المسكن للآلام. فهل يداوي كوب من ذلك الآيس كريم الصداع فعلاً؟

اضافة اعلان

 

والأهم هل تناول الآيس كريم آمن، لا سيما مع انتشار المنشور المُنشأ عام 2018، مرة أخرى على عدة صفحات إلكترونية، ومشاركته 66 ألف مرة على الإنترنت.

يذكر موقع شركة «لوجيكالي» لخدمات تكنولوجيا المعلومات، أن الإعلان لأول مرة عن مخبز يصنع آيس كريم لعلاج الصداع في هولندا تم في عام 2016، لكن المنتج لم يحظ بترخيص يتيح بيعه.

ووفقاً للمطبوعة الهولندية «بي أن ديستم»، تم صُنع الآيس الكريم مع الباراسيتامول في مخبز بقرية نورث برابانت في أودنبوش عام 2016، وقد عرض مالك المخبز، يان ناغلكيرك، الآيس كريم الجديدة في نافذة المخبز باعتبارها علاجاً للصداع.

وفيما أفادت هيئة الغذاء والسلامة في هولندا أنه لن يكون من الآمن بيعها للزبائن، أفاد المتحدث باسم «بي إن ديسترم: «إذا كان هناك الكثير من الباراسيتامول في الآيس كريم يلزم الحصول على ترخيص لإعطاء مثل هذا الدواء». 

 


 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tvmwLrlMZXlr5Z38g5YOObYDUHjuuKjaAYOCLAas

تايلند .. وجبات مجانية تدفع الأشخاص لتغيير اسمائهم

_118832690_8d4e65a1-2e77-45b4-a222-0c6c194f203c

فيديو.. شاب يشوه لوحة الموناليزا بقطعة من الحلوى لسبب مفاجئ !

هو

الصين : الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى قصر في اعمار الأزهار

download

سرقة 230 كيلوغراما من الجبن من شاحنة في ألمانيا

173-121226-year-old-swede-breaks-record-jump_700x400

فيديو .. قفزة مظلية مذهلة لسويدية عمرها 103 أعوام

Capture

فيديو مروع .. لحظة سقوط مغامر فرنسي تحطم لوحه الطائر في الهواء