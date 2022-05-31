على غير العادة .. نوع من الايس كريم لعلاج الصداع ! -صورة

الوكيل الإخباري-أفاد منشور على موقع «فيسبوك» أخيراً، عن ابتكار شركة في هولندا لآيس كريم «مثلجات» مع دواء مركب هو الباراسيتامول (500 ميلغرام) المسكن للآلام. فهل يداوي كوب من ذلك الآيس كريم الصداع فعلاً؟

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والأهم هل تناول الآيس كريم آمن، لا سيما مع انتشار المنشور المُنشأ عام 2018، مرة أخرى على عدة صفحات إلكترونية، ومشاركته 66 ألف مرة على الإنترنت.



يذكر موقع شركة «لوجيكالي» لخدمات تكنولوجيا المعلومات، أن الإعلان لأول مرة عن مخبز يصنع آيس كريم لعلاج الصداع في هولندا تم في عام 2016، لكن المنتج لم يحظ بترخيص يتيح بيعه.



ووفقاً للمطبوعة الهولندية «بي أن ديستم»، تم صُنع الآيس الكريم مع الباراسيتامول في مخبز بقرية نورث برابانت في أودنبوش عام 2016، وقد عرض مالك المخبز، يان ناغلكيرك، الآيس كريم الجديدة في نافذة المخبز باعتبارها علاجاً للصداع.



وفيما أفادت هيئة الغذاء والسلامة في هولندا أنه لن يكون من الآمن بيعها للزبائن، أفاد المتحدث باسم «بي إن ديسترم: «إذا كان هناك الكثير من الباراسيتامول في الآيس كريم يلزم الحصول على ترخيص لإعطاء مثل هذا الدواء».





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