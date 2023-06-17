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السبت، 17-06-2023 10:23 ص

عمرها 123 سنة... معمرة برازلية تحتفل بعيد ميلادها

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الوكيل الإخباري - احتفلت امرأة يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم بعيد ميلادها الـ 123 عاما في البرازيل.

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ونظم مسؤولون في ولاية بارانا بالبرازيل، احتفالا بعيد ميلاد أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم، الـ123 عاما .

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ولدت دوفرجيم في يونيو 1900، ما يجعلها أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم.

 

ولا يعترف سجل "غينيس" بكون دوفرجيم الأكبر سنا في العالم، وذلك لتأخير في تسجيل شهادة ميلادها، والتي ثبتت لاحقا بعد إفادات من 4 أشخاص تخطت أعمارهم 70 عاما.

وحامل الرقم القياسي الرسمي الحالي كأكبر شخص معمر في العالم هي الأميركية ذات الأصل الإسباني برانياس موريرا، التي بلغت 116 عاما في 4 مارس من هذا العام.

 

 سكاي نيوز

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