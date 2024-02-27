عمره 240 مليون عام... اكتشاف حفرية 'تنين صيني' - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن فريق من العلماء أنهم اكتشفوا بقايا متحجرة لزاحف عاش في الماء يبلغ عمره 240 مليون عام، ويطلق عليه اسم "التنين الصيني".

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وتمت تسمية هذا المخلوق القديم باسم "التنين" بسبب مظهره الذي يشبه الثعبان،. و"الصيني" نظرا للعثور عليه في الصين.



وعلى الرغم من العثور على الهيكل العظمي المتحجر ملتفا، إلا أن الدراسات أشارت إلى أن طوله ربما كان يبلغ نحو خمسة أمتار (أو 16.4 قدما) من الأنف إلى الذيل.



ومع ذلك، لم تكن عظامه هي الوحيدة الموجودة في الاكتشافات الحفرية، حيث عثر على عظام أسماك محفوظة جيدا في منطقة معدتها، ما يشير إلى أن هذا الزاحف كان حيوانا مفترسا مائيا.





pic.twitter.com/LbkiXPqnUI An int'l team of scientists shared new fossils of Dinocephalosaurus orientalis - an 18ft (6m) long marine reptile from the Triassic including one nearly complete specimen in Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh: https://t.co/304wfiJZTD February 25, 2024

روسيا اليوم

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