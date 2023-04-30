الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 09:59 ص

عنصر نادر في غلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية

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الوكيل الإخباري - تمكن العلماء في جامعة لوند في السويد من العثور على التيربيوم المعدني النادر لأول مرة في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، بعد تطوير طريقة جديدة لتحليل الكواكب الخارجية.

وكشفت دراسة جديدة، نشرت في دورية «علم الفلك والفيزياء الفلكية»، عن اكتشافات حول الغلاف الجوي الغريب شديد الحرارة.

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ويقول نيكولاس بورساتو، طالب الدكتوراه في الفيزياء الفلكية في جامعة لوند: «لقد طورنا طريقة جديدة تجعل من الممكن الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً.


وباستخدامها، اكتشفنا سبعة عناصر، بما في ذلك مادة التيربيوم النادرة».

 

روسيا اليوم

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