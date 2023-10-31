الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

جيش الاحتلال: نخوض معارك ضارية مع المقاومة في غزة

مصر: الجيش باعلى درجات الاستعداد والجاهزية

الحوثيون يدخلون الحرب ويعلنون قصف إسرائيل

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الثاني

الحكومة تُعلن تخفيض اسعار المحروقات - ارقام

الملك يغادر في جولة عربية لبحث جهود وقف الحرب على غزة

القسام تشتبك مع آليات الاحتلال المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة وتقصف تل ابيب

الاحتلال يبدأ عملية برية على غزة والمقاومة تكثف الرشقات الصاروخية

تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

عاجل

الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الثلاثاء، 31-10-2023 03:33 م

عنكبوت يعيش بأذن امرأة في تايوان - صورة

63030042_101


الوكيل الإخباري - لجأت امرأة من تايوان إلى الأطباء بعد 4 أيام من شعورها بحركة داخل أذنها وسماع أصوات غريبة.

اضافة اعلان

 

وفي عيادة الأذن والأنف والحنجرة، فحص الأطباء أذني المرأة البالغة من العمر 64 عاما، ليكتشوا وجود عنكبوت صغير يتحرك في قناة أذنها اليسرى، والغريب أن العنكبوت قد انسلخ عن الهيكل الخارجي له.

 

ونشر الأطباء المشرفون على حالتها مقطعا صغيرا يظهر العنكبوت وهو يتحرك إلى جوار قشرته الخارجية التي انسلخت عنها. وتمكن الأطباء في النهاية من إزالة العنكبوت وهيكله بواسطة أنبوب.

 

وفي السياق، قال الدكتور تينغشين وانغ، مدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى تاينان، الذي كتب تقريرا عن الحالة: "لم تشعر بالألم لأن العنكبوت كان صغيرا جدا،  حجمه حوالي 2 إلى 3 مليمترات فقط"، لكن الغريب أنه لم يشاهد من قبل حشرة تنسلخ داخل قناة الأذن.


 

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1124671-638343377054318846

فيديو لـ 'إبل تسبح' في السعودية

1d8118fa-65bf-4a25-a715-7b0f95fb8c1c_16x9_1200x676

لهذه الأسباب نحب أو نكره عطراً معيّناً!

mallow

العثور على جثة رجل بعد 20 عاما على وفاته في إيرلندا

Sixfinger_threadfin_school

ظهور أسرع سمكة في العالم - صورة

202528

مختصة توضح كيف يمكن للأهل كسب ثقة أطفالهم

Doc-P-1123203-638339854641358515

شاهد لقطات تصوّر لحظة اصطدام راكب أمواج بحوت في سيدني!