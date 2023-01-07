السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 12:15 م

غرق مدينة كاملة.. الأمطار في السعودية تتسبب في كارثة والأهالي يستنجدون -فيديو

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الوكيل الإخباري - شهدت المملكة العربية السعودية أمطارًا غزيرة خلال الساعات الماضية، بحسب التحذيرات وما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار غزيرة ورعدية تسيطر على مناطق مختلفة في السعودية حتى يوم الثلاثاء، وقد حذر الدفاع المدني المواطنين من الالتزام في البيوت، وتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى يوم الخميس أمس الأول.

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مع هطول الأمطار الغزيرة على الرياض خلال الساعات الماضية، تسبب ذلك في حدوث كارثة، حيث واجه سكان حي «بوابة الشرق» مأساة كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة، ليتحول الحي بفضل السيول إلى بحيرة من المياه وغرق البيوت والفلل والسيارات.

وتداول مواطنون لقطات فيديو توثق جهود قوات الدفاع المدني إزاء واقعة غرق حي مشروع بوابة الشرق، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

 

وأظهر مقطع الفيديو قوارب النجاة الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وهي تتجول داخل الحي لإخراج سكان الفلل الذين احتجزوا بداخلها.

 

كما بين الفيديو غرق الحي بالكامل حيث تحول إلى بحيرة ضخمة من آثار الأمطار.

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