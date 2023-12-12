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الثلاثاء، 12-12-2023 12:32 م

غطسة الموت.. نرويجي يقفز في مياه متجمدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - أضحى النرويجي، كين ستورنز، أول شخص ينفذ"غطسة الموت" بعد أن قفز من ارتفاع يزيد عن 40 مترًا، ليغوص في مياه جليدية . 

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وتلك الغطسة اخترعها عازف الغيتار النرويجي، إرلينغ برونو هوفدن، في بلدة فروجنربادت خلال صيف عام 1972 .


وتكمن خطورة تلك الغطسة بأن على المتحدي أن يقفز وهو يفتح ذراعيه وساقيه بشكل أفقي وكأنه يطير في الهواء، على أن يتحول إلى وضعية الرمح قبل أن يصل سطح الماء بقليل، وبالتالي فإن ذلك قد يعرض المتسابق إلى إصابات خطيرة، وربما مميتة، في حال فشل في تنفيذها بالشكل المطلوب.


وعادة ما يتم القفز من فوق منصة موضوعة على ارتفاع يتراوح من 10 أمتار إلى 15 مترًا فوق سطح الماء، لكن الغواصين المغامرين يقفزون من ارتفاع أعلى بكثير.

 

 

لبنان 24

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