الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 03:57 م

فريق عماني يفك لغز بئر برهوت - فيديو

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الوكيل الإخباري - كهف عظيم لطالما تحدثت حوله الأساطير، فأثار رعب الكثير إنه بئر برهوت أو "خسف فوجيت" في محافظة المهرة شرق اليمن.

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لسنين طوال لم يجرؤ أحد على التوغل في هذا الكهف السحيق الذي يبلغ قطر فوهته الدائرية نحو 30 مترًا، إلى أن قرر "الفريق العماني لاستكشاف الكهوف" ليتضح للعالم أن ما يروى من قصص مخيفة حول بئر برهوت لا يمت للحقيقة بصلة.

 

نزل أفراد الفريق إلى قاع البئر لاستكشافه وتوثيق سماته الجيولوجية والبيئية يبلغ عمقه نحو 112 متر، ويتسع قطره في الأسفل ليبلغ نحو 116 متر.

وتنبثق المياه الجوفية من جدران الكهف لتكون شلالات بديعة وتتخذ العديد من الكائنات هذا الكهف موطنًا لها كالضفادع والأفاعي والحشرات.


وبهذا تنتهي أسطورة الرعب التي أحاطت بهذا الكهف الذي قد يصبح مزارًا سياحيًا رائجًا في المستقبل القريب.

 

 

المصدر - البيان

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