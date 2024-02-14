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الأربعاء، 14-02-2024 10:52 ص

فستان من الذهب بمناسبة عيد الحب في الكويت يتصدر الترند - فيديو

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الوكيل الإخباري - شغل فستان مصنوع من الذهب مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرضه صاحبه وهو صائغ كويتي، للبيع بمناسبة عيد الحب، الذي يصادف في الـ 14 من شباط الحالي.

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واستعرض الصائغ ويدعى أبو يوسف الفستان، داعيا العشاق إلى شرائه وتقديمه هدية في "الفالنتاين"، مشيرا إلى أن سعره يبلغ 48 ألف دينار كويتي، بما يعادل (155 ألف دولار) تقريبا.

وكشف الصائغ الكويتي أن الفستان مصنوع من ذهب عيار 21، وستكون "العلبة والورد والتغليف مجانًا" بمناسبة يوم الحب.

 

 

 

لبنان 24

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