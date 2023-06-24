فضيحة على متن طائرة تركية.. شاهدوا ماذا فعل هذا الراكب- فيديو

الوكيل الإخباري - سافر محمد سور المعروف بلقب "شيردانجي محمد" في 15 حزيران الجاري على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية من مدينة إسطنبول إلى غازي عنتاب. خلال الرحلة، وبعد تقديم وجبة الطعام، قام سور بأكل شيردان (نوع من الأمعاء المعدة للحشوة) والتي استخرجها مباشرةً من ملابسه.

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وأثارت هذه الحادثة جدلاً كبيراً بعدما قام سور بتوثيق هذه اللحظات بكاميرا هاتفه المحمول ومشاركتها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.



ونظرًا لانتشار اللقطات على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، قررت الخطوط الجوية التركية اتخاذ إجراءات ضد محمد سور بسبب تسببه في إلحاق ضرر بقيمة العلامة التجارية للشركة.



وبناءً على ذلك، قررت الخطوط التركية حظر محمد سور من السفر عبر رحلاتها لمدة 6 أشهر.

لبنان 24

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