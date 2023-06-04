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الأحد، 04-06-2023 04:59 م

ناسا تقرر تأجيل أول رحلة تجريبية مأهولة لـ ' ستارلاينر'

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الوكيل الإخباري - قررت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أمس تأجيل إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة الفضاء "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينج والتي كان من المزمع إطلاقها خلال شهر يوليو المقبل

وأوضحت “ناسا” أن الإطلاق أُلغي للسماح لها ولشركة بوينج "بتخصيص بعض الوقت لمعالجة المشاكل المستجدة مؤخرا"، لافتة إلى أنه تم تحديد المشكلات المتعلقة بالمظلات والدائرة الكهربية الخاصة بالمركبة الفضائية خلال المراجعات المتعمقة لستارلاينر الأسبوع الماضي لاعتماد الرحلة المأهولة.

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واكتشف المهندسون خلال مراجعتهم الوصلات داخل نظام المظلة للتأكد من استيفائها لمعايير السلامة، أن الشريط المستخدم لحماية الأسلاك من الاحتكاك قابل للاشتعال.


ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للرحلة التجريبية إلى محطة الفضاء الدولية.

 

 البيان 

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