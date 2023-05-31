الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 31-05-2023 10:35 ص

فيديو.. الأمطار وحبات البرد تزين شوارع بريدة في السعودية

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الوكيل الإخباري - شهدت بريدة في السعودية يوم الثلاثاء، حالة مطرية مصحوبة بزخات البرد، ورياح نشطة.

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ووثقت مقاطع فيديو متداولة لحظة هطول الأمطار وحبات البرد، فيما احتفى الأهالي. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

 

 

صحافة العرب

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