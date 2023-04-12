فيديو - السديس يوجه كلمة من رحاب المسجد الحرام

الوكيل الإخباري- وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس رسالة لعموم المسلمين بمناسبة دخول العشر الاواخر من رمضان .



وحث السديس المسلمين من رحاب المسجد الحرام باغتنام هذه الأيام قائلاُ :"شرف الزمن في هذه الايام المباركة التي ابان الله فضلها وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكانتها ، العشر الاواخر لها مكانة عظيمة ينبغي ان نستثمرها بالاعمال الصالحة بالصيام والقيام ومكارم الاخلاق "



ودعا الى الحرص على قيام ليلة القدر لفضلها العظيم قائلا :" فضلها عظيم وثوابها جسيم لا يحرمه الا محروم ، خيراُ من الف شهر "

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