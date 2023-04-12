الأربعاء 12-04-2023
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الأربعاء، 12-04-2023 09:44 ص

فيديو - السديس يوجه كلمة من رحاب المسجد الحرام

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الوكيل الإخباري- وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس رسالة لعموم المسلمين بمناسبة دخول العشر الاواخر من رمضان . 

وحث السديس المسلمين من رحاب المسجد الحرام باغتنام هذه الأيام قائلاُ :"شرف الزمن في هذه الايام المباركة التي ابان الله فضلها وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكانتها ،   العشر الاواخر لها مكانة عظيمة ينبغي ان نستثمرها بالاعمال الصالحة بالصيام والقيام ومكارم الاخلاق " 

ودعا الى الحرص على قيام ليلة القدر لفضلها العظيم قائلا :" فضلها عظيم وثوابها جسيم  لا يحرمه الا محروم ، خيراُ من الف شهر "

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