السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 15-06-2024 08:37 ص

فيديو- جبل عرفات يكتسي البياض بضيوف الرحمن

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الوكيل الإخباري- توجه حجاج بيت الله الحرام، فجر اليوم، إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، بعدما اكتمل وصول مواكب الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

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وقضى ضيوف الرحمن يوم التروية في منى وباتوا فيها، ووفّرت لهم كل التسهيلات، وذللت أمامهم كل العقبات وتوفير كل سبل الراحة، ومع بزوغ فجر اليوم توجه ضيوف الرحمن؛ الذين جاءوا من مختلف دول العالم؛ لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف على جبل عرفات، بردائهم الأبيض، في واحدٍ من أضخم التجمعات البشرية، ثم النفرة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة للمبيت هناك، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة والنحر ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

 






 




 

 


 

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