فيديو- جبل عرفات يكتسي البياض بضيوف الرحمن

الوكيل الإخباري- توجه حجاج بيت الله الحرام، فجر اليوم، إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، بعدما اكتمل وصول مواكب الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

اضافة اعلان



وقضى ضيوف الرحمن يوم التروية في منى وباتوا فيها، ووفّرت لهم كل التسهيلات، وذللت أمامهم كل العقبات وتوفير كل سبل الراحة، ومع بزوغ فجر اليوم توجه ضيوف الرحمن؛ الذين جاءوا من مختلف دول العالم؛ لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف على جبل عرفات، بردائهم الأبيض، في واحدٍ من أضخم التجمعات البشرية، ثم النفرة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة للمبيت هناك، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة والنحر ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.







مشاهد إيمانية من جبل الرحمة في مشعر عرفات



pic.twitter.com/Mt6Qwe1EVq قبل قليل ..مشاهد إيمانية من جبل الرحمة في مشعر عرفات June 15, 2024





