الأربعاء 13-07-2022
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الأربعاء، 13-07-2022 11:36 ص

فيديو .. ردة فعل دب عندما رأى نفسه في المرآة

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على " تويتر " فيديو يظهر ردة فعل دب عملاق شاهد نفسه في المرآة بالصدفة في احدى الغابات .

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ويظهر الفيديو ، الدب عندما نظر لنفسه في المرآة للوهلة الأولى اعتقد أن دبا آخر يقف أمامه، ليتخذ وضعا هجوميا، ويحاول الدفاع عن نفسه واخر المقطع قام الدب باقتلاع المرآة من الأرض  .

 

 




 




 

 


 

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