فيديو .. ردة فعل دب عندما رأى نفسه في المرآة

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على " تويتر " فيديو يظهر ردة فعل دب عملاق شاهد نفسه في المرآة بالصدفة في احدى الغابات .
ويظهر الفيديو ، الدب عندما نظر لنفسه في المرآة للوهلة الأولى اعتقد أن دبا آخر يقف أمامه، ليتخذ وضعا هجوميا، ويحاول الدفاع عن نفسه واخر المقطع قام الدب باقتلاع المرآة من الأرض .
Bear Sees Its Reflection In Mirror, What Happened Next Leaves Internet In Splitshttps://t.co/3aIWedd0Re pic.twitter.com/IKJPOmMpa1— Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) July 12, 2022