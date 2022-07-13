فيديو .. ردة فعل دب عندما رأى نفسه في المرآة

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على " تويتر " فيديو يظهر ردة فعل دب عملاق شاهد نفسه في المرآة بالصدفة في احدى الغابات .



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ويظهر الفيديو ، الدب عندما نظر لنفسه في المرآة للوهلة الأولى اعتقد أن دبا آخر يقف أمامه، ليتخذ وضعا هجوميا، ويحاول الدفاع عن نفسه واخر المقطع قام الدب باقتلاع المرآة من الأرض .