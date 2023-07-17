فيديو صادم.. طفلة تفاجئ عائلتها بـ ثعبان بيدها في الهند

الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أحضرت فتاة صغيرة ثعبانًا إلى المنزل وتركت أفراد عائلتها في حالة من الرعب.

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ووفقا لموقع arynews، شوهدت فتاة صغيرة من الهند، تلعب بلا خوف مع ثعبان كبير الحجم في يدها، ثم تمسك بالثعبان من ذيله وتسحبه إلى المنزل.



وكان أفراد العائلة جالسين على الأرض، وعندما رأت الأسرة الثعبان خافوا وتركوا أطفالهم القصر على الأرض وحاولوا الهرب.



وظهر شخص خلف الطفلة، قام بسحبها من يدها الأخرى للخلف وسط حالة من الذهول أصابت الأسرة.

مصراوي

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