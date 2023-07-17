الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

ماذا اهدى أردوغان لـ بن سلمان خلال زيارته إلى السعودية

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

152 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية "التوجيهي" اليوم

الدولار قرب أدنى مستوى في عام

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

انحسار تأثير موجة الحر في الأردن اليوم

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

الإثنين، 17-07-2023 04:18 م

فيديو صادم.. طفلة تفاجئ عائلتها بـ ثعبان بيدها في الهند

1689512999_snake-768x512


الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أحضرت فتاة صغيرة ثعبانًا إلى المنزل وتركت أفراد عائلتها في حالة من الرعب.

اضافة اعلان


ووفقا لموقع arynews، شوهدت فتاة صغيرة من الهند، تلعب بلا خوف مع ثعبان كبير الحجم في يدها، ثم تمسك بالثعبان من ذيله وتسحبه إلى المنزل.


وكان أفراد العائلة جالسين على الأرض، وعندما رأت الأسرة الثعبان خافوا وتركوا أطفالهم القصر على الأرض وحاولوا الهرب.


وظهر شخص خلف الطفلة، قام بسحبها من يدها الأخرى للخلف وسط حالة من الذهول أصابت الأسرة.

 

 

مصراوي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

مصر.. استيقظ لصلاة الفجر فنجا بأسرته من كارثة "حدائق القبة"

246627

طرق ذكية لاستخدام ورق الألمنيوم في أداء مهام المنزل

ربربربر

فيديو لا يحتمل لأم نسيت رضيعها.. ثم أنقذته من موت محقق في العاصمة الكمبودية

205-171059-deal-hot-weather-top-tips_700x400

كيفية التعامل مع الطقس الحار.. وأهم النصائح لحماية الجسم

7-معلومات-رائعة-عن-نبات-البطيخ-لربما-لم-تكن-تعرفها-من-قبل

تاجر يحدد 3 علامات لانتقاء ثمرة بطيخ طازجة

12010-768x370

بحيلة ماكرة.. شاهد مسنان يسرقان من داخل محل تجاري في احدى الدول

أخبار متعلقة
445454

شاهد: صفع وركل شخص صور سيلفي مع طائرة هليكوبتر في الهند

iStock-512624358

تطبيق للتعرّف إلى أطفال التوحد في الهند

395851Image1-1180x677_d

شاهد صخرة عملاقة تظهر فجأة وتسحق 3 سيارات في الهند

64a260cc42360402f8660bbb

هندي حج 37 مرة يكشف عن هدفه