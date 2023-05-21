'فيديو صادم' في نيويورك.. اعتداء جماعي وسرقة لامرأة

الوكيل الإخباري - كشف فيديو صادم عن واقعة ضرب واعتداء وسرقة، كانت ضحيتها امرأة في مدينة نيويورك الأميركية، من قبل مجموعة من الشبان والشابات.



وكانت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما، تسير وحيدة في شارع برودواي حوالي الساعة 11:50 مساء، الخميس الماضي، عندما اقتربت مجموعة من 6 مشتبه بهم وبدأوا في توجيه اللكمات، وفقا للشرطة.

اضافة اعلان



وبدأت "موجة اللكمات" على الرصيف، لكنها استمرت إلى الشارع، حيث سقطت الضحية على الأرض، بحسب المقطع الذي نشره حساب "ويليامزبرغ نيوز" على تويتر.

@NYPD90Pct and EMS are on scene in front of 234 Broadway & Roebling St after a group of 10 youngsters robbed a person after assaulting & throwing the victim down to the ground, the 10 youngsters were able to steal, keys, pocketbook & other stuff, the victim was taken to hospital pic.twitter.com/YpUVCyTNNL May 19, 2023

سكاي نيوز