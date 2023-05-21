الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار

مقتل 5 عناصر على الأقل من حرس الحدود جنوب شرقي إيران

احتفالية في البترا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

ايعاز من مدير الضمان الاجتماعي بشأن المتقاعدين

الأردن يحتضن مؤتمرا دوليا للأمن الدوائي في 5 حزيران القادم

الدفاع المدني يتجهز اليوم لإعادة الشابة نادية التي تزن 400 كغم لمنزلها في الزرقاء

وفد سعودي يزور وزارة العمل وهيئة تنمية المهارات

شكاوى من انقطاع دواء "جامسيت" في المراكز الصحية والمستشفيات

مُعلم أردني ينشر كلمات مؤثرة على آخر ورقة امتحان قدمها طالبه قبل وفاته

خروج قطار شحن عن السكة في شرق روسيا

الأحد، 21-05-2023 11:15 ص

'فيديو صادم' في نيويورك.. اعتداء جماعي وسرقة لامرأة

ELATEJFHCJ


الوكيل الإخباري - كشف فيديو صادم عن واقعة ضرب واعتداء وسرقة، كانت ضحيتها امرأة في مدينة نيويورك الأميركية، من قبل مجموعة من الشبان والشابات.

وكانت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما، تسير وحيدة في شارع برودواي حوالي الساعة 11:50 مساء، الخميس الماضي، عندما اقتربت مجموعة من 6 مشتبه بهم وبدأوا في توجيه اللكمات، وفقا للشرطة.

اضافة اعلان


وبدأت "موجة اللكمات" على الرصيف، لكنها استمرت إلى الشارع، حيث سقطت الضحية على الأرض، بحسب المقطع الذي نشره حساب "ويليامزبرغ نيوز" على تويتر.

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2023-05-20-at-5.58.50-PM

مشهد تقشعر له الأبدان .. شاهد سعودي يعفو عن قاتل أخيه لوجه الله

ىاىاىاى

بالفيديو.. تحطم مقاتلة 'إف 18' والطيار ينجو بحياته في إسبانيا

14-1-768x396

بالفيديو .. فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة

16-3-768x574

شاهد شخص يصلي وسط شارع مزدحم ويعطل حركة المرور في تركيا

image

السعودية تنطلق إلى الفضاء اليوم - صور

ج-ج-جج

في يومه العالمي.. معلومات قد لا تعرفونها عن النحل