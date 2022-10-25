فيديو مأساوي.. خطأ سائق يتسبب في انهيار جسر بالفلبين

الوكيل الإخباري - الحمولة الضخمة والثقيلة، أحد الأخطاء التي يرتكبها قائدو الشاحنات، خاصة عند مرورهم فوق الجسور أو تحت الجسور المعلقة، وهذا ما تسبّب في انهيار أحد الجسور بالفلبين.

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ويظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة عبور شاحنة بيضاء ضخمة وخلفها شاحنة زرقاء متوسطة الحجم فوق الجسر، وفي لحظة مفاجئة انهار جزءٌ من الجسر تحت ثقل الشاحنتين، وظهرت الشاحنتان وهما تسقطان أسفل الجزء الأوسط، بينما سارعت بقية السيارات على الجانبين بالتوقف قُبيل الجزء المنهار، وهبط الركاب وقد أصابهم الذعر.



وأظهرت لقطات أخرى الشاحنتيْن مقلوبتيْن مع حطام الجزء المنهار أسفل الجسر.



وأُصيب أربعة أشخاص كانوا على متن الشاحنتيْن بجروح في الرأس، لكن حالتهم مستقرة.



وقالت السلطات إن الجسر الذي يربط بين بلدات المقاطعة، انهار بسبب الحمولة الزائدة، وتم إيقاف المرور عليه لحين بناء الجزء المنهار.

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