فيديو متداول لمزاد علني على ساعة نادرة من الذهب في السعودية

الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر جانبا من إقامة مزاد علني على ساعة ذهبية في سوق الزل بمدينة الرياض، وحضره عدد كبير من المتسوقين.



وافتتح “شلقم”، المتعهد المشهور بتنظيم المزادات في سوق الزل، المزاد على الساعة ووصل سعرها إلى تسعة آلاف ريال.

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وأظهر الفيديو تواجد عدد من المشترين حول “شلقم”، حيث أبدوا رغبتهم في الاستفادة من المزاد العلني الذي يتم تنظيمه بشكل مستمر على القطع التراثية والنادرة في السوق.

مزمز

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