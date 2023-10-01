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الأحد، 01-10-2023 11:28 ص

فيديو مروع يوثق لحظة غرق طفل في مسبح بالصين وسط غياب الانتباه

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الوكيل الإخباري - تم تداول مقطع فيديو مروع يظهر لحظة غرق طفل في مسبح بالصين، وسط عدم انتباه الأشخاص المتواجدين في المكان، ما أدى إلى وفاته.

يُظهر الفيديو مجموعة من الأطفال يسبحون في الماء، وحول حواف المسبح يتواجد الأهالي الذين كانوا غير مدركين للحادثة المأساوية التي كانت تجري داخل المسبح.

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في الفيديو، يظهر الطفل الضحية وهو يغوص تحت الماء دون أن يلاحظه أي شخص.

 

وبعد فترة من الوقت، انتبه طفل آخر إلى وجوده، وقام رجل يقف خارج المسبح بالتوجه نحو المكان واستدعى شابًا آخر للقفز في الماء وإنقاذ الطفل.

 

 

مزمز 

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