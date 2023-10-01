فيديو مروع يوثق لحظة غرق طفل في مسبح بالصين وسط غياب الانتباه

الوكيل الإخباري - تم تداول مقطع فيديو مروع يظهر لحظة غرق طفل في مسبح بالصين، وسط عدم انتباه الأشخاص المتواجدين في المكان، ما أدى إلى وفاته.



يُظهر الفيديو مجموعة من الأطفال يسبحون في الماء، وحول حواف المسبح يتواجد الأهالي الذين كانوا غير مدركين للحادثة المأساوية التي كانت تجري داخل المسبح.

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في الفيديو، يظهر الطفل الضحية وهو يغوص تحت الماء دون أن يلاحظه أي شخص.

وبعد فترة من الوقت، انتبه طفل آخر إلى وجوده، وقام رجل يقف خارج المسبح بالتوجه نحو المكان واستدعى شابًا آخر للقفز في الماء وإنقاذ الطفل.





غرق احد الاطفال في مسبح وسط الناس ولم ينتبه له احد .

للاسف الطفل توفى💔

انتبهوا لعيالكم حتى لو في ناس لازم تكون عينكم عليهم ..

الحادثه هذي حصلت في الصين🇨🇳 ⚠️تحذير مقطع قد لايناسب البعضغرق احد الاطفال في مسبح وسط الناس ولم ينتبه له احد .للاسف الطفل توفى💔انتبهوا لعيالكم حتى لو في ناس لازم تكون عينكم عليهم ..الحادثه هذي حصلت في الصين🇨🇳 pic.twitter.com/cb9yDmRAPQ September 30, 2023

مزمز