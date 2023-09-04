الإثنين 04-09-2023
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الإثنين، 04-09-2023 05:38 م

لسبب غريب.. زوجان يدمران جزءا من سور الصين العظيم

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الوكيل الاخباري- ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الشرطة ألقت القبض على رجل وامرأة هدما جزءا من سور الصين العظيم بحفارة من أجل فتح "طريق قصير".

وتلقى مركز الشرطة في مقاطعة يويو بمدينة شوتشو، الواقعة في مقاطعة شانشي بوسط الصين، بلاغا يوم 24 أغسطس يفيد باكتشاف ثغرة في قسم من سور الصين العظيم. وعند وصول الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفوا أن الفجوة تشكلت نتيجة استخدام حفارة كبيرة.

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وبعد فحص الآثار التي خلفتها المعدات، عثرت الشرطة على حفارة، بالإضافة إلى رجل وامرأة، في مقاطعة هيلينغر المجاورة، الواقعة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

 




 

 


 

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