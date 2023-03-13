فيديو من حفل بالهند يثير ضجة.. ضيوف يأكلون من صحون مطلية بالذهب

الوكيل الإخباري - انتشر عبر موقع "تويتر" فيديو قيل إنه من حفل زفاف في الهند، يظهر فيه الضيوف يجلسون للعشاء كل واحد منهم أمامه صحن على شكل طاووس مطلي بالذهب ويقوم الموظفون بتقديم المأكولات لهم.

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والفيديو الذي نشره أولا الرئيس التنفيذي لمجموعة RPG الهندية، هارش غونيكا، طلب فيه من متابعيه التعليق عليه.



وقد أثار الفيديو غضب البعض بسبب انتشار الجوع والفقر في البلاد. فيما أوضح مغرد أن الفيديو ليس من حفل زفاف، مبينا أن "الحفل أقيم لمتعهد شهير عندما وافته المنية فقام أولاده بتكريمه".

وكتب مغرد قائلا: "هذا الفيديو يصرخ قائلا ليس ذنبك أنك فقير".





وقال آخر: "الهند تتألق وسط تضخم هائل".





وكتب مغرد: "مع الازدهار تأتي القدرة على الهدر والتسبب في المزيد من المشاكل للبيئة، تتحول العديد من المناسبات السعيدة إلى شؤون ملوثة للغاية .. إنه لأمر محزن حقا".



روسيا اليوم