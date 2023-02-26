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الأحد، 26-02-2023 03:35 م

شاهد ماذا فعل وحيد قرن في سياح بالهند

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة هجوم وحيد قرن على سياح في حديقة “جالدابارا” بولاية البنغال الغربية في الهند.

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ويظهر في الفيديو الذي نشر في موقع “إنديان إكسبرس”، وحيد قرن غاضب، يهاجم السيارة التي كان السياح يستقلونها، ليقوم بقلبها بعد ضربها.

 

ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن امرأة أصيبت بكسر، بينما أصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة.


ونقلت الصحيفة عن الدليل السياحي الذي كان مسؤولا عن رحلة السفاري، ميثون بيسواس، قوله: “نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعا في حالة صدمة”.

 

 

 

 

 سكاي نيوز

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