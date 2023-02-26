شاهد ماذا فعل وحيد قرن في سياح بالهند

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة هجوم وحيد قرن على سياح في حديقة “جالدابارا” بولاية البنغال الغربية في الهند.

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ويظهر في الفيديو الذي نشر في موقع “إنديان إكسبرس”، وحيد قرن غاضب، يهاجم السيارة التي كان السياح يستقلونها، ليقوم بقلبها بعد ضربها.

ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن امرأة أصيبت بكسر، بينما أصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة.



ونقلت الصحيفة عن الدليل السياحي الذي كان مسؤولا عن رحلة السفاري، ميثون بيسواس، قوله: “نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعا في حالة صدمة”.



Jaldapara today! I think it’s about time guidelines for safety and rescue in adventure sports are implemented in wildlife safaris across the country. Safaris are becoming more of adventure sports now!Jaldapara today! pic.twitter.com/ISrfeyzqXt February 25, 2023

سكاي نيوز