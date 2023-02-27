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الإثنين، 27-02-2023 10:53 ص

حبست نفسها وابنها 3 سنوات في المنزل خوفا من كورونا في الهند - صورة

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الوكيل الإخباري - أنهت الشرطة الهندية الأسبوع الماضي، الحبس الاختياري، لسيدة قررت أن تظل وابنها في منزلهما لثلاث سنوات دون مغادرته خوفاً من إصابتها وابنها بـ «كوفيد 19».

وظلت مونمون ماجي وابنها البالغ من العمر 10 أعوام، محبوسين في منزلهما بمدينة جوروغرام بولاية هاريانا الهندية، لمدة ثلاث سنوات، وبعد مكالمة أجراها سوجان، زوج ماجي، تدخلت الشرطة، وأنهت القصة الغريبة.

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وتفاجأت الشرطة عندما ذكر سوجان أن زوجته منعت دخوله المنزل منذ 3 سنوات، خوفاً من إصابتها وابنها بكورونا. ومنذ ذلك الوقت، يقيم الزوج في منزل منفصل.

 


 

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