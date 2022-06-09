فيديو .. موقف محرج للرئيس الامريكي جو بايدن

الوكيل الإخباري-تعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، لموقف محرج، عندما سقط على سلم الطائرة وهو يصعد إلى الـ"آير فورس وان"، لكنه لم يتعرض لأذى وواصل الصعود بشكل طبيعي.



وبعد حديثه مع الصحفيين، ارتجل بايدن الدرج إلى طائرته الرئاسية "آير فورس وان"، مستعدا للسفر إلى كاليفورنيا، لكنه تعثر أثناء صعوده.



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لكن الرئيس الأميركي سرعان ما تدارك الموقف، وقام بشكل سلس، ثم واصل طريقه إلى باب الطائرة.









Watch as he takes another trip down the stairs The Air Force One stairs are UNDEFEATED against Joe BidenWatch as he takes another trip down the stairs pic.twitter.com/N0yHYGKnzi June 8, 2022

سكاي نيوز

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