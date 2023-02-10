الجمعة 10-02-2023
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الجمعة، 10-02-2023 04:07 م

فيديو يرصد للمرة الأولى انفصال خيوط الشمس

ررررررررررر


الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات فيديو صوّرتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، لحظات انفصال خيوط عملاقة من كتلة الشمس قرب القطب الشمالي فيها، وهو أمر لم يرصد من قبل وأثار حيرة العلماء.

ورصد الفيديو لـ"ناسا"، ابتعاد جزء من بلازما الشمس، التي هي غاز أيوني مكهرب وساخن عن كتلة هذا النجم، ثم يدور هذا الجزء في دوامة قطبية ضخمة، قبل أن يتجه إلى القطب الشمالي في الشمس.

ويثير هذا الأمر حيرة العلماء ويتكهنون بأن هذه الحركة متصلة بارتداد المجال المغناطيسي للشمس، ويحدث مرة واحدة كل دورة شمسية.

ونشرت خبيرة الطقس، تاميثا سكوف، الفيديو على حسابها الموثق "تويتر"، وقالت إن مصدره مرصد "دينامكس" التابع لوكالة "ناسا".

وكتبت أن الحديث يدور عن داومة قطبية، مشيرة إلى انفصال مواد من الجزء الشمالي من الشمس قبل أن تدور في داومة قطبية. ( سكاي نيوز ) 

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