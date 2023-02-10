فيديو يرصد للمرة الأولى انفصال خيوط الشمس

الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات فيديو صوّرتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، لحظات انفصال خيوط عملاقة من كتلة الشمس قرب القطب الشمالي فيها، وهو أمر لم يرصد من قبل وأثار حيرة العلماء.
ورصد الفيديو لـ"ناسا"، ابتعاد جزء من بلازما الشمس، التي هي غاز أيوني مكهرب وساخن عن كتلة هذا النجم، ثم يدور هذا الجزء في دوامة قطبية ضخمة، قبل أن يتجه إلى القطب الشمالي في الشمس.
ويثير هذا الأمر حيرة العلماء ويتكهنون بأن هذه الحركة متصلة بارتداد المجال المغناطيسي للشمس، ويحدث مرة واحدة كل دورة شمسية.
ونشرت خبيرة الطقس، تاميثا سكوف، الفيديو على حسابها الموثق "تويتر"، وقالت إن مصدره مرصد "دينامكس" التابع لوكالة "ناسا".
وكتبت أن الحديث يدور عن داومة قطبية، مشيرة إلى انفصال مواد من الجزء الشمالي من الشمس قبل أن تدور في داومة قطبية. ( سكاي نيوز )
Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023